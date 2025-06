Filmes e séries mais vistos em maio no Brasil (streaming)

Trazidos aos leitores do NovoMomento pela JustWatch.com

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Kris Jenner: Especialista explica possíveis tratamentos que fizeram famosa de 69 anos rejuvenescer

Um resultado natural desta forma não é fruto de apenas um procedimento, mas de um mix muito bem alinhado às necessidades dela, afirma a cirurgiã plástica especialista em longevidade, Dra. Elodia Ávila

A internet praticamente parou quando Kris Jenner, a matriarca mais famosa do mundo, apareceu com um visual surpreendentemente jovem aos 69 anos. Comparada até com suas filhas nas redes sociais, Kris virou assunto global, chegou ao topo do trending topics e não é pra menos.

O que todo mundo quer saber é: Afinal, o que ela fez para rejuvenescer tanto e com tanta naturalidade?

Segundo especialistas, inclusive no Brasil, como a cirurgiã plástica e especialista em longevidade, Dra. Elodia Ávila, o segredo está justamente na combinação inteligente de procedimentos, algo que vai muito além de uma única cirurgia.

“Não existe um procedimento ‘mágico’, é preciso de uma estratégia personalizada, ajustes pontuais, mas com um grande resultado”, explica.

Não é milagre, é tecnologia, ciência e estratégia

No caso de Kris Jenner, os ótimos resultados não são fruto de um único procedimento, mas de um conjunto.

“Quando olhamos para o rosto dela, é evidente que não estamos falando de um procedimento isolado. O que ela provavelmente fez é uma sequência bem planejada de técnicas que atuam em diferentes camadas da face”.

“O que mais chama atenção é justamente o equilíbrio, não há exageros, traços artificiais ou aquela aparência “esticada” de cirurgias do passado. Ela parece ela mesma, só que alguns anos (ou décadas) mais jovem”, explica a Dra. Elodia Ávila.

O que ela provavelmente fez?

– Lifting facial moderno, que reposiciona estruturas profundas da face, sem deixar aquele efeito plastificado;

– Reposicionamento do contorno mandibular, responsável por devolver firmeza e definição à linha da mandíbula, um dos pontos que mais denunciam o envelhecimento;

– Revitalização da pele através de células tronco que atua na pele gerando viço, firmeza e elasticidade;

– Tecnologias de ultrassom microfocado e lasers, que estimulam a produção natural de colágeno e melhoram a textura da pele;

– Peelings, preenchedores naturais e toxina botulínica;

– Preenchedores e toxina botulínica, mas de forma sutil, apenas para complementar o rejuvenescimento.

Por que o resultado parece tão natural?

A principal evolução da cirurgia plástica e da dermatologia de alto padrão nos últimos anos é exatamente essa, não é mais sobre mudar o rosto, mas sobre preservar sua identidade, só que na sua melhor versão.

“O lifting facial atual não é mais aquela técnica que só puxa a pele. Hoje, trabalhamos profundamente nas estruturas, reposicionando, devolvendo volume e firmeza onde o tempo provocou perda”, explica a Dra. Elodia Ávila.

“De nada adianta fazer cirurgia se a pele continua flácida, opaca e sem colágeno”, completa.

O futuro da estética

De acordo com a Dra. Elodia Ávila, os avanços na cirurgia plástica e nos tratamentos de longevidade são globais.

“O que vemos na Kris Jenner, hoje, é totalmente possível para qualquer pessoa, a chave está em planejamento, avaliação criteriosa e na soma de técnicas que se complementam”.

“O caso de Kris Jenner não é apenas uma curiosidade de celebridades, ele mostra uma tendência crescente na medicina estética: envelhecer bem, sem abrir mão da naturalidade. E se antes esses resultados pareciam restritos a Hollywood, hoje estão cada vez mais acessíveis a quem busca não parecer outra pessoa, mas sim se tornar a sua melhor versão”, afirma Dra. Elodia Ávila.

— Sobre a Dra. Elodia Avila Dra. Elodia Avila é uma cirurgiã plástica, formada em medicina pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com visão integrativa e funcional. Tem pós graduação em nutrologia e adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina e é especialista em neurociências.

Leia + sobre Famosos, artes e música