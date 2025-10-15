Apresentações teatrais no Instituto de Zootecnia (IZ)no sábado às 11h30e no domingo às 16h no Parque das Crianças

A Prefeitura de Nova Odessa promove neste final de semana dois espetáculos teatrais infantis gratuitos que prometem encantar o público de todas as idades. A programação integra a parceria do Departamento de Cultura e Turismo do município com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

No sábado (18/10), às 11h30, acontece no Instituto de Zootecnia (IZ) de Nova Odessa o espetáculo “A Menina e o Porco Chicó”, uma história divertida da menina com o porco Chicó que aborda a importância da alimentação saudável e dos bons hábitos de higiene.

Já no domingo (19/10), às 16h, é a vez do público se encantar com “As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho”, no Parque Municipal das Crianças, em uma versão lúdica e interativa do clássico conto infantil.

Segundo o gestor do Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Lucas Frigeri, as apresentações fazem parte de uma política cultural voltada à valorização da infância e à democratização do acesso à arte.

“Acreditamos que o acesso das crianças a produções artísticas de qualidade é uma ferramenta poderosa de formação cultural e cidadã. Os espetáculos infantis contribuem para ampliar o repertório simbólico, fortalecer vínculos comunitários e estimular o desenvolvimento cognitivo e criativo das novas gerações. Por isso, a gestão municipal tem priorizado e apoiado iniciativas culturais que valorizam a infância, entendendo que investir em cultura desde cedo é investir no futuro da cidade”, afirmou Frigeri.