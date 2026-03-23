Ações em Sumaré e Hortolândia somam prisões, apreensão de drogas, recuperação de motocicleta roubada e menores apreendidos

Uma série de ocorrências registradas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) entre sexta-feira (20) e domingo (22) resultou em prisões por tráfico de drogas, violência doméstica e crimes envolvendo veículos, além da apreensão de adolescentes por ato infracional.

Em Sumaré, duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas terminaram com dois adultos presos. No Jardim Picerno, a Polícia Militar localizou uma motocicleta furtada com sinais identificadores adulterados dentro de uma residência, além de porções de maconha e dinheiro. Um dos envolvidos permaneceu preso. Já no Jardim Basilicato, um homem foi flagrado com drogas e confessou a prática de tráfico, sendo detido com entorpecentes como crack, cocaína, maconha, além de lança-perfume e dinheiro.

Ainda em Sumaré, um caso de violência doméstica resultou na prisão de um homem de 49 anos, acusado de agredir uma mulher de 52 anos. A vítima precisou de atendimento médico após sofrer ferimentos e dores na região das costelas.

Em Hortolândia, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada no mesmo dia durante patrulhamento no Jardim Primavera. Três adolescentes foram apreendidos por participação no crime, incluindo o uso de réplica de arma de fogo. O veículo foi devolvido ao proprietário.

Já no Jardim São Sebastião, também em Hortolândia, um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com chassi e motor adulterados.

Ao todo, as ocorrências resultaram em cinco adultos presos e três menores apreendidos, além da apreensão de drogas, dinheiro e objetos relacionados aos crimes.