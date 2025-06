Duas notícias fizeram ferver a política de Nova Odessa nesta segunda-feira, dia da última sessão de vereadores do ano. No começo da tarde, a primeira informação era a de que o jornalista Renato Silva, tido como nome ligado ao ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL), havia sido preso. Pessoas próximas a ele negam a informação e dizem que ele está apenans ‘longe do telefone e das redes sociais’.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O NM teve acesso a uma decisão judicial que aperta para o lado do jornalista.

Governo queimando em Nova Odessa

Demissão da comunicação. A segunda informação é a de que o prefeito Leitinho Schooder (PSD) teria demitido toda sua equipe de comunicação (4 profissionais). Eles teriam ‘falhado’ ao não registrar o prefeito com o governador Tarcísio de Freitas, que veio para a região na semana passada. A reunião anunciando as demissões teria sido feita por ‘vídeo chamada’.

As duas informações ainda carecem de confirmação. E o governo Leitinho já demitiu e voltou atrás quase uma dezena de vezes neste atual segundo mandato.

Leia + sobre partidos política regional