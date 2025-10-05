Inscrições começam na terça (7) para floriculturas; seguem de 16 a 21 para flores artificiais e de 22 a 31 para demais atividades

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará a partir da terça-feira (7) o processo de inscrições para a comercialização em boxes durante o feriado de Finados, nos dias 1º e 2 de novembro de 2025. A venda será permitida nos Cemitérios Municipais Central (Campo da Ressurreição), Cabreúva (da Paz) e Parque dos Lírios.

O cronograma prevê que, entre os dias 7 e 15 de outubro, podem se inscrever apenas floriculturas cadastradas no Município para a venda de flores naturais. Já de 16 a 21 de outubro, será a vez dos interessados em comercializar flores artificiais. Por fim, entre 22 e 31 de outubro, as inscrições estarão abertas para demais atividades autorizadas.

O valor do box de 15 m² (5m x 3m) é de R$ 125 para os dois dias. Já para velas, carrinhos manuais e similares, a taxa será de R$ 30 por dia. Estão liberados para comercialização: flores naturais e artificiais, velas, pastéis, refrigerantes, água, caldo de cana, lanches, doces, tapioca, frutas (como melancia e abacaxi), milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos.

Não será permitida a venda de churrasco (espetinho) e acessórios em geral (como bolsas, roupas, brinquedos e bijuterias). O edital também informa que não haverá fornecimento de energia elétrica nos boxes e que é proibido estacionar veículos no meio-fio em frente aos pontos de venda.

As inscrições devem ser feitas na Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), localizada na Rua Graça Martins, 465, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do setor: (19) 3463.7878 ou (19) 3463.7875.