Final do Amador 3a adiado por causa da chuva em Nova Odessa
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A Secretaria Municipal de Esportes informa que a final da 3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa, que aconteceria neste domingo (25), foi oficialmente adiada.
As fortes chuvas acumuladas nas últimas horas comprometeram o estado do gramado do Campo do Progresso, impossibilitando a realização do jogo entre Íbis e Império F.C.
A decisão preza pela integridade física dos jogadores, da arbitragem e de todo o público, além de garantir a qualidade do espetáculo que uma finalíssima merece.
Nova data e o horário para a disputa do título serão divulgados nos canais oficiais.
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