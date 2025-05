Final da Champions acontece dia 31 na Alemanha (com cinema)

A final da Uefa Champions League, a Liga dos Campeões, será transmitida em cinemas brasileiros, especialmente nos de São Paulo, na tarde de 31 de maio de 2025, sábado. A transmissão de PSG x Inter de Milão nas salas será iniciada às 15h30 (horário de Brasília), 30 minutos antes de a bola começar a rolar na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Já há ingressos à venda por meio do site Ingresso.com.

As semifinais da temporada 2024/2025, Paris Saint-Germain (PSG) x Arsenal e Inter de Milão x Barcelona, tiveram jogos de volta realizados na semana passada. O time francês bateu o inglês por 1 a 0 (fora de casa) na partida de ida e por 2 a 1 na de volta.

Semifinal com emoção

As equipes italiana e espanhola empataram por 3 a 3 no estádio Olímpico Lluís Companys, mas, no San Siro, a Inter fez um gol na prorrogação e, com vitória por 4 a 3, foi à decisão.

Há ingressos que custam R$ 60, com meia-entrada a R$ 30, mas os preços são mais elevados em algumas salas e redes de cinema. E as compras antecipadas por intermédio do Ingresso.com implicam pagamento de taxa de serviço.

