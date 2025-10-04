Neste sábado, dia 4, a grande final do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, terá no comando do apito o árbitro paulista Matheus Delgado Candançan. Matheus faz parte do quadro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Na noite de quinta-feira (2), Matheus trabalhou como árbitro principal na partida entre Vitória e Ceará, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A disputa pelo título da principal divisão do futebol amador de Americana será entre Bruxela e Cidade Jardim, a partir das 14h, no estádio Décio Vitta. A entrada é gratuita e os portões serão abertos a partir das 13h.