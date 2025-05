Índice Firjan; emprego bem em Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa

Índice Firjan; veja dados de Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa

Destaques para as 4 cidades da região feitos exclusivamente pelo NM-

Americana é a única cidade toda em ‘azul’, com índices de ‘Desenvolvimento alto’. O ano base anterior, 2022, a cidade estava no índice ‘verde’ em saúde. A cidade recuperou o selo azul em 2023 (ano do estudo divulgado hoje).

Estudo divulgado nesta quinta-feira (8) pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) mostra que 47,3% dos municípios do país tinham Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) baixo ou crítico, em 2023.

Cerca de 57 milhões de pessoas viviam nesses locais, de acordo com o levantamento.

A pesquisa mostra que 4,5% dos municípios tinham IFDM crítico e 42,8%, IFDM baixo. Por outro lado, 48,1% tinham IFDM moderado e 4,6%, IFDM alto.

A mesma pesquisa mostra, no entanto, que, em uma década, houve melhora no índice de desenvolvimento humano municipal do país.

Em 2013, 36% dos municípios estavam na categoria de IFDM crítico e 41,4% em IFDM baixo, que reuniam, juntos, 103,8 milhões de habitantes. Aqueles com IFDM moderado eram 22,4% e aqueles com IFDM alto, 0,2%.

Para calcular o IFDM, o estudo leva em consideração indicadores de emprego e renda, saúde e educação em cada município brasileiro. A pontuação varia de 0,000 a 1,000.

O município paulista de Águas de São Pedro tinha, em 2023, o maior desenvolvimento entre os 5.550 municípios avaliados pelo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). O indicador foi divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e traz uma nota geral de 0,8932.

