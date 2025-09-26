A recente confirmação de irregularidades no contrato da Estapar pela comissão criada pela prefeitura de Americana reforçou a importância da fiscalização do serviço de Área Azul na cidade. Antes mesmo da criação da comissão, um episódio chamou a atenção: um veículo da empresa, sem identificação, circulava com câmeras pelas ruas. A situação gerou preocupação sobre a possibilidade de aplicação irregular de multas, prática proibida pela legislação municipal.

Os vereadores Thiago Brochi e Gualter Amado foram até a sede da empresa para conferir de perto a denúncia, conversar com os responsáveis e pedir explicações. A visita levantou os primeiros questionamentos públicos sobre o funcionamento da Área Azul e abriu espaço para que, mais tarde, fosse formada a comissão que resultou no atual desfecho.

Após a confirmação de irregularidades no contrato da Estapar, o Novo Momento procurou os vereadores Thiago Brochi e Gualter Amado para ouvir quem esteve na linha de frente das primeiras fiscalizações e entender a importância desse resultado para a cidade.

Denúncia

“Quando recebi a denúncia daquele veículo circulando com câmeras, sem identificação da empresa, sabíamos que era algo sério e que precisava ser apurado. Foi a partir dessa fiscalização que se abriu caminho para a criação da comissão que investigou a Estapar e confirmou as irregularidades. Esse trabalho inicial foi essencial para dar transparência, proteger os motoristas e permitir que a cidade agora possa repensar o contrato. Se essa mudança for consolidada, o centro de Americana pode voltar a ter vida, atraindo comércio, serviços e movimento, que é o que todos nós queremos para a cidade.” disse o vereador Thiago Brochi.

“O vídeo do veículo da Estapar, que circulou nas redes sociais, chegou ao nosso gabinete. Imediatamente, fomos à área central e flagramos o carro em circulação. Seguimos o veículo até que estacionasse no escritório da empresa. Na ocasião, questionamos a utilidade das câmeras instaladas no automóvel. Essa fiscalização foi o pontapé inicial para uma investigação do poder público sobre o uso irregular do veículo e a possível quebra de contrato com a Estapar, que vem atrapalhando o desenvolvimento do centro da nossa cidade.” completou o vereador Gualter Amado.

O episódio demonstra como a fiscalização contínua do serviço público é essencial para proteger o cidadão e garantir que empresas concessionárias atuem dentro da lei. A investigação iniciada naquele momento é hoje parte fundamental do processo que pode devolver vitalidade ao centro de Americana, área mais impactada pelas operações da empresa.