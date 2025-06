Flamengo lidera engajamento digital, mas europeus dominam seguidores global

Flamengo bem no mundial ‘digital’ — A mLabs, plataforma líder em gerenciamento de redes sociais na América Latina, divulgou um levantamento inédito chamado Ranking Social da Copa do Mundo de Clubes 2025, sobre a presença digital dos clubes classificados para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

Utilizando sua plataforma proprietária mLabs Analytics — que rastreia e cruza dados sociais em tempo real — a empresa analisou curtidas, comentários, compartilhamentos e crescimento de seguidores no Instagram entre 1º e 27 te de maio de 2025, considerando apenas os perfis oficiais dos times já confirmados no torneio até o dia 27 de maio.

O domínio digital do Flamengo: engajamento recorde

O estudo revela que o time rubro-negro carioca atingiu impressionantes 40,7 milhões de curtidas e 436 mil comentários no Instagram em apenas 200publicações durante o mês de maio. Isso representa uma média de 206 mil interações por post – número 402% superior à média de outros clubes brasileiros analisados.

“O Flamengo é um caso único no mundo do futebol”, afirma Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs. “Eles conseguem transformar cada post em uma verdadeira arena digital, com engajamento que supera até mesmo grandes clubes europeus quando olhamos para interações por publicação. “Se cada interação no perfil do Flamengo representasse um assento em estádio, seriam necessários mais cinco estádios do Maracanã lotados para acomodar todo esse engajamento”, completa Kiso.

Enquanto isso, o Palmeiras adotou estratégia distinta: foi o clube mais ativo, com 408 posts no mesmo período – mais que o dobro do Flamengo -, porém com média de 72,4 mil interações por publicação. A diferença de abordagem reflete nas estatísticas de crescimento: Flamengo (+0,31%), Palmeiras (+0,26%) e Botafogo (+0,03%) ganharam seguidores, enquanto Fluminense (-0,16%) registrou queda.

Do outro lado do Atlântico, os clubes europeus seguem dominando o cenário digital com a mesma autoridade que demonstram em campo. O Real Madrid lidera com ampla vantagem, com 175 milhões de seguidores, o clube espanhol é, disparado, o mais seguido entre os participantes do torneio. A presença digital da equipe não se limita a números de audiência: em apenas seis meses, o perfil oficial acumulou mais de 418 milhões de curtidas e superou a marca de 2,1 milhões de comentários, demonstrando uma base de fãs altamente ativa e engajada.

Essa capacidade de gerar interação com menos publicações também chama atenção. O Real Madrid atingiu uma média de 852,8 mil interações por post, o que o posiciona como um dos clubes mais eficientes na gestão de conteúdo e conexão com o público, algo cada vez mais relevante no contexto de performance digital e monetização de atenção.

“Os clubes europeus vêm aprimorando suas estratégias de conteúdo com uma abordagem global. O Real Madrid, por exemplo, construiu uma narrativa digital que vai além da performance esportiva: eles sabem entreter, gerar conexão emocional e criar relevância constante, mesmo fora da temporada de jogos”, analisa Kiso.

Outros clubes europeus também aparecem com força na análise. Paris Saint-Germain (63,2 milhões de seguidores), Juventus (60 milhões) e Manchester City (56 milhões) completam o ranking dos quatro mais seguidos, reforçando a consolidação das marcas esportivas europeias como potências globais de influência digital.

Para o mercado, os dados ajudam a dimensionar o impacto das estratégias digitais bem estruturadas no esporte, que envolvem desde o investimento em conteúdo multilíngue até a criação de narrativas com apelo global. Em um ambiente cada vez mais competitivo pela atenção do público, o futebol europeu mostra que também sabe jogar e vencer no campo das redes sociais.

As métricas incluíram não apenas curtidas e comentários, mas também shares e crescimento de base de seguidores, oferecendo um panorama completo do desempenho digital. Os dados servem como termômetro valioso para marcas e patrocinadores que buscam associar sua imagem ao esporte mais popular do planeta.

“Com o avanço da análise de dados em tempo real, clubes e marcas têm a oportunidade de ajustar suas estratégias com mais precisão. Engajamento hoje é um reflexo direto da escuta ativa e da capacidade de adaptar o conteúdo ao comportamento do público — e quem entende isso sai na frente”, completa o executivo.

Confira o Ranking Social da Copa do Mundo de Clubes: os times campeões do Instagram (brazucas no topo!) com todos os dados e informações detalhadas sobre quem já é campeão nas redes sociais.