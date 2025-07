O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gerou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (18) ao publicar um apelo direcionado ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na postagem, Flávio sugeria que Trump suspendesse a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros e, em contrapartida, adotasse sanções individuais contra autoridades brasileiras.

A publicação chegou a ultrapassar 70 mil visualizações antes de ser excluída do perfil do parlamentar. No conteúdo, Flávio acusava autoridades nacionais de perseguirem cidadãos e empresas americanas, além de violarem liberdades e promoverem ataques à democracia por interesse pessoal.

A fala provocou reações imediatas nas redes, sobretudo por soar como um pedido de interferência internacional em assuntos internos do Brasil. A exclusão do post pouco tempo depois levantou ainda mais questionamentos sobre a intenção da declaração e seus possíveis impactos diplomáticos.