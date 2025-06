Fluminense bate Inter (ITA) por 2-0 e avança no Mundial

O Fluminense bateu a Internazional de Milão e avançou para as quartas-de-final da Copa do Mundo de Clubes disputada nos Estados Unidos. É o segundo time brasileiro que avança e o único carioca que segue no torneio. O Palmeiras vai encarar o Chelsea na próxima sexta-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O primeiro gol do jogo foi marcado logo aos 2′ de jogo pelo artilheiro Germán Cano. E o Flu segurou muito bem o primeiro tempo com grande atuação do goleiro Fábio. O time carioca foi corajoso e aproveitou que os italianos vêm cansados- foram até a final da Champiosn League.

O segundo tempo teve ainda mais emoção, com os italianos acertando duas vezes a trave do Flu. Mas já na prorrogação, o jovem Hércules aproveitou a bola na entrada da área e chutou no canto do goleiro para matar a partida.

Fluminense encara City nas quartas

O Tricolor carioca agora deve encarar o Manchester City na fase seguinte. Recentemente, os dois se encontraram na final do Mundial de Clubes e os ingleses atropelaram o Flu. Com a vitória, o Fluminense embolsa mais de R$ 70 milhões e segue nos Estados Unidos.

Leia + Sobre todos os Esportes