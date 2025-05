Fogo na bomba; Americana comemora dia do Reggae domingo

Americana se prepara para receber a Festa Bomboclat, uma celebração especial em homenagem ao Dia das Mães, que promete agitar os amantes do reggae. O evento ocorrerá no dia 11 de maio, das 12h às 20h, na Orla da Praia Namorados, localizada na Avenida José Ferreira Coelho. A entrada é gratuita, com a doação de apenas 1 quilo de alimento.

Com música jamaicana 100% em vinil, a Festa Bomboclat contará com atrações musicais de peso, como o DJ Manu Osium, o Grupo Ressurreição e Cido Ganja Efx, além da participação especial de Marina Peralta, que trará seu talento e energia ao evento.

Marina Peralta é uma talentosa cantora e compositora brasileira, reconhecida por sua voz marcante e suas letras que refletem experiências pessoais e questões sociais. Nascida em uma família de músicos, ela começou sua carreira musical ainda jovem, desenvolvendo um estilo que mescla influências do reggae, MPB e outros ritmos brasileiros. Com uma presença de palco cativante, Marina conquistou o público com suas performances energéticas e autênticas. Ao longo de sua trajetória, ela lançou diversos singles e álbuns, consolidando-se como uma artista relevante na cena musical contemporânea. Sua dedicação à música e à cultura faz dela uma verdadeira representante do reggae no Brasil.

Vale destacar que o dia 11 de maio também é celebrado como o Dia Nacional do Reggae no Brasil, uma data que homenageia a memória do cantor e compositor jamaicano Robert Nesta Marley, mundialmente conhecido como Bob Marley. Ele foi um dos principais responsáveis pela universalização do reggae, levando o ritmo a todos os cantos do mundo e influenciando gerações com sua música e mensagem de paz.

A festa não se limita apenas à música; o evento contará com uma variedade de exposições e atividades culturais, incluindo capoeira, pirofagia, arte circense, massagem terapêutica, yoga, tribal fusion e muito mais.

O evento tem a realização do NoReggae e apoio da Prefeitura de Americana através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @noreggae ou pelo telefone (19) 99180-6377. Venha celebrar o reggae e a cultura jamaicana em um dia repleto de música e diversão!

