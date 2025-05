Um homem que circulava com uma arma de fogo próximo a uma adega no bairro San Marino em Santa Bárbara d’Oeste foi detido na noite desta sexta-feira.

A ação da Guarda Municipal se deu após populares estranharem o comportamento do homem e chamarem por ajuda.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Durante patrulhamento, está equipe tática foi solicitada por munícipe que nos informou que um indivíduo de vulgo “Tekão” estaria portando uma arma de fogo próximo a um depósito de bebidas.

De imediato nos deslocamos ao local juntamente com a Viatura 125 momento em que visualizamos R.H.R 39 anos de idade vulgo “tekão” entregando uma arma de fogo a A.H.S 35 anos.

Este que ao notar a presença da equipe tentou deixar o local sendo então abordado, submetido a busca pessoal foi localizado em sua cintura um revolver Taurus calibre 38 especial com 8 munições intactas, já com R. Nada de ilícito porém no bolso de sua calça foi encontrado a quantia de R$1.750,00.

Diante do exposto, nos deslocamos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a prisão dos dois indivíduos por porte ilegal de fogo de acordo com o estatuto do desarmamento Art°12 da lei 10.826/03 permanecendo os mesmos a disposição da Justiça.

