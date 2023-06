Equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto a residência, na Rua Riachuelo, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo, por volta das 20h.

No local, feito contato com o morador solicitante, o mesmo informou aos policiais ter escutado um barulho na casa vizinha e que o proprietário estaria viajando e que ao acessar as imagens do sistema de segurança, visualizou dois indivíduos pulando de dentro da casa para a rua, carregando uma sacola e uma mochila.

Com as informações, a equipe seguiu em patrulhamento e, embaixo de uma árvore, dois indivíduos com as características foram visualizados. Ao dar voz de parada, ambos empreenderam fuga.

Após breve acompanhamento, um dos indivíduos foi abordado e com ele foram localizadas a sacola e a bolsa, contendo um aspirador de pó, um vaporizador, um ferro de passar roupa e, aproximadamente, 60 metros de fios. O indiciado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.