Programação acontece no domingo (15/2), das 14h às 18h, com animação musical, pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e canhão de espuma

A Prefeitura de Nova Odessa realizará no domingo, 15 de fevereiro, uma programação especial de Carnaval dedicada ao público infantil: o Folia Kids. O evento é gratuito e acontece das 14h às 18h, no Parque Municipal das Crianças, localizado na Avenida Brasil, nº 800, no Parque Fabrício.

As atrações incluem brinquedos infláveis e canhão de espuma para a criançada se divertir à vontade, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. A animação musical ficará por conta de um DJ, com um repertório especial de temas carnavalescos para crianças, e pela Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, que se apresentará ao vivo com as tradicionais marchinhas de Carnaval, num destaque cultural para toda a família.

“Programamos uma tarde de Carnaval com atividades gratuitas, ambiente seguro e muita alegria. Será um momento muito especial para as famílias de Nova Odessa”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.