Fontes questionando- A ausência de infraestrutura sanitária adequada durante as partidas do Campeonato de Futebol Amador de Santa Bárbara d’Oeste motivou a apresentação do Requerimento nº 295/2025 na Câmara Municipal. O documento solicita à Prefeitura informações e providências sobre a instalação de banheiros químicos ao lado do campo do Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, localizado no Jardim São Francisco.

De acordo com o autor do requerimento, moradores das ruas Bororós e Carijós, que circundam o campo, têm reclamado da falta de banheiros apropriados para atender o público que comparece aos jogos. Segundo relatos, torcedores têm feito suas necessidades fisiológicas em locais públicos como árvores, muros e paredes de casas, o que causa constrangimento aos vizinhos e expõe crianças e adolescentes a situações inadequadas.

O parlamentar argumenta ainda que os banheiros fixos existentes no local são insuficientes e, conforme denúncias, estariam em más condições de uso — sujos, quebrados ou interditados. A situação se agrava nos finais de semana, quando o fluxo de torcedores é maior, e não há alternativa viável para atender o público de forma digna.

No requerimento, o vereador questiona se a Prefeitura tem conhecimento da demanda, se há previsão para reparos emergenciais nos banheiros existentes e se existe a possibilidade de instalar banheiros químicos já a partir da próxima rodada do campeonato. Também indaga se a Secretaria de Esportes planeja outras melhorias na estrutura do evento esportivo.

Protocolado no dia 28 de maio de 2025, o pedido aguarda resposta do Executivo. A expectativa é de que medidas sejam adotadas com urgência para garantir melhores condições aos torcedores e tranquilidade aos moradores da região.

O Campeonato de Futebol Amador é um dos eventos esportivos mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste, reunindo dezenas de equipes e movimentando os bairros aos finais de semana. O campo do Jardim São Francisco é um dos principais palcos das partidas e recebe grande público a cada rodada.

