Fontes reclama que passagem pode subir pra R$ 10,75

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) pede explicações à Administração Municipal a respeito do reajuste da tarifa de ônibus urbano em Santa Bárbara d’Oeste de R$ 4,85 para R$ 10,75, valor considerado “absurdo e inaceitável” pelo parlamentar.

“Cobrar R$ 10,75 por uma passagem de ônibus é atentar contra a dignidade do povo, coloca em risco o acesso da população a serviços básicos como saúde, educação e trabalho. Isso não é tarifa, é exclusão social”, declarou Fontes.

O vereador explica que a decisão de protocolar o requerimento surgiu a partir da paralisação dos funcionários da empresa Nova Via Transportes e Serviços Ltda., responsável pelo serviço, na última sexta-feira (11 de abril), após a empresa afirmar que não teria condições de pagar salários caso o reajuste não fosse aprovado.

“O resultado foi o colapso do transporte coletivo por um dia, afetando milhares de trabalhadores, estudantes e pacientes com consultas médicas marcadas”, lamenta Fontes. No requerimento, Fontes acrescenta cópia de nota oficial na qual a Prefeitura barbarense afirma estar em dia com os repasses e obrigações contratuais e que a paralisação foi provocada por uma crise interna da empresa.

No documento enviado ao Executivo, o vereador pede a confirmação do pedido de reajuste para R$ 10,75 e que seja enviada cópia integrai do pedido da Nova Via, assim como dados sobre receita, despesa, número de passageiros e funcionários da empresa. Carlos Fontes também questiona se há algum estudo em andamento por parte do Executivo quanto à possibilidade de deferimento ou indeferimento do referido reajuste. Por fim, ele pergunta sobre os repasses feitos pela Prefeitura à empresa e a manutenção da Tarifa Zero aos sábados.

“Esse valor de R$ 10,75 é insustentável para a maioria dos cidadãos. Vamos lutar com todas as forças para impedir que esse abuso seja cometido contra o povo barbarense”, finalizou o parlamentar, ressaltando que o transporte coletivo é um direito essencial previsto na Constituição e que qualquer reajuste precisa ser público, transparente e tecnicamente justificado.

