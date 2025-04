Candidato a vice-prefeito em Santa Bárbara d’Oeste em 2024, Marcos Fontes (União) ainda avalia se vem candidato a deputado estadual no ano que vem.

Ele foi candidato em 2022 e surpreendeu nas urnas em 2018, quando teve mais de 12 mil votos só na cidade natal.

Falando ao NM, Fontes Filho disse que ainda avalia como vai se posicionar no ano que vem.

“Estou avaliando com a família, líderes e com o grupo partidário as possibilidades. O nosso grupo é composto pelo União Brasil (2 vereadores no mandato) que alcançou cerca de 10 mil votos em 2024. Também pelo AGIR (1 vereador no mandato), lideranças filiadas ao PMB/PSDB e Cidadania que alcançaram cerca de 8 mil votos.”

Fontes pai quer tombar Estádio Antônio Guimarães

A história do esporte barbarense poderá ganhar uma proteção especial. O vereador Carlos Fontes (União Brasil), com apoio dos demais parlamentares da Câmara Municipal, apresentou o Projeto de Lei nº 43/2025, que declara o Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães como de interesse cultural, histórico e esportivo do Município de Santa Bárbara d’Oeste.

O texto determina que o Poder Executivo adote as providências necessárias para reconhecer o tradicional estádio, sede do União Agrícola Barbarense Futebol Clube, como patrimônio protegido, em conformidade com a Constituição Federal, com o Decreto-Lei nº 25/1937 e com a Lei Federal nº 9.605/1998. A proposta ainda prevê o tombamento oficial do local, assegurando sua preservação histórica, arquitetônica e esportiva.

Fundado em 1914, o Estádio Antônio Guimarães é um dos símbolos da identidade barbarense. Em sua justificativa, Carlos Fontes destaca a importância da preservação do espaço como parte da memória coletiva da cidade e do desenvolvimento social e educacional. “A proteção do estádio não é apenas uma homenagem ao passado, mas um compromisso com as gerações futuras”, afirmou o vereador.

O projeto também faz referência à recente conquista do União Barbarense: o título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (Série B) 2025, com acesso garantido à Série A3. A vitória, celebrada no próprio estádio em 26 de abril diante de mais de 5.700 torcedores, reforçou o valor afetivo e cultural do local para a comunidade.

Além do reconhecimento histórico, uma mobilização popular vem ganhando força para preservar o estádio. A campanha “Não à Demolição do Estádio Antônio Guimarães”, liderada por Carlos Festa, presidente de honra da Torcida Uniformizada Sangue Barbarense (TUSB), já reuniu mais de 13 mil assinaturas no site www.tombamentouniao.com.br, demonstrando o apoio massivo da população.

“A luta pelo tombamento é uma resposta à vontade popular. Santa Bárbara d’Oeste tem o dever de proteger esse espaço que faz parte da sua história e da sua alma”, concluiu Fontes.

O projeto agora segue para tramitação na Câmara Municipal.

