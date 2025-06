Da perda ao lucro: Food To Save ajuda a transformar excedentes em resultados

Com mais de 48 mil sacolas vendidas no Rei do Mate, solução mostra como o desperdício pode virar oportunidade de receita e fidelização

A Food To Save , app nº 1 no combate ao desperdício de alimentos no Brasil, tem se consolidado como uma solução estratégica para franquias do setor de alimentação que buscam reduzir perdas e aumentar sua rentabilidade. A proposta é simples: por meio de um aplicativo, a plataforma conecta consumidores conscientes a estabelecimentos como mercados, padarias, hotéis, indústrias e redes de franquias. O diferencial está nas Sacolas Surpresa, compostas por alimentos próximos à data de vencimento ou fora do padrão estético, mas ainda próprios para consumo, disponíveis com até 70% de desconto.

Um dos principais exemplos no setor de franquias é o Rei do Mate. Enfrentando o desafio comum a muitas franquias, que é o desequilíbrio entre produção e venda no fim do dia, a rede encontrou na Food To Save uma forma inteligente de transformar excedentes em lucro.

Com mais de 90 lojas integradas ao app, a marca já vendeu o equivalente a 48 mil Sacolas Surpresa, conquistando resultados expressivos: aumento de 1,2 ponto percentual na margem do negócio e crescimento de 10% no resultado líquido das unidades participantes.”O case do Rei do Mate mostra que combater o desperdício pode e deve ser uma estratégia de negócio. Quando a franquia começa a enxergar o excedente como oportunidade, ela transforma perda em margem”, afirma Lucas Infante, CEO e cofundador da Food To Save.

Para Antonio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate, poder contribuir com projetos que buscam solucionar um problema tão sensível quanto o desperdício de alimentos é algo muito especial. “Queremos reafirmar nosso compromisso com a sustentabilidade e com iniciativas que promovem o consumo consciente. Contribuir para salvar mais de 30 toneladas de alimentos, considerando a cadeia de produção, não é apenas uma vitória para o meio ambiente, mas também para toda a sociedade”, destaca Antonio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate.

A solução tem provocado uma mudança significativa na forma como a rede gerencia sua produção diária. Ao invés de encarar os excedentes como perda inevitável, as lojas passam a enxergar esses produtos como uma nova oportunidade de receita e de aproximação com o consumidor que valoriza o consumo consciente. “O que estamos vendo com o Rei do Mate é só o começo. Toda rede de alimentação lida com excedentes. A diferença está em como escolhe tratá-los”, reforça Infante.

Mais do que uma ferramenta para reduzir o desperdício, a Food To Save se apresenta como uma aliada estratégica para redes que buscam eficiência operacional, rentabilidade e posicionamento socioambiental. Em um cenário de consumidores cada vez mais atentos à sustentabilidade e ao valor dos alimentos, iniciativas como essa reforçam a importância de inovar também na gestão do dia a dia.

Sobre a Food To Save

A Food To Save é uma foodtech sustentável, que nasceu para revolucionar o desperdício de alimentos no Brasil. Por meio de um aplicativo, atua como um elo entre estabelecimentos que possuem excedentes de produção e clientes engajados com o consumo consciente.

Com mais de 5,3 mil toneladas de alimentos resgatadas e mais de 5,3 milhões de Sacolas Surpresa vendidas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, Fortaleza e Recife, a empresa mostra importante valor para enfrentar os problemas ambientais, sociais e econômicos que o país vive. Mais do que contribuir para um planeta mais sustentável, a startup engaja e empodera pessoas a reverem seus hábitos alimentares, lutando contra o desperdício de alimentos.

A Food To Save é também responsável pelo Food Market, sua solução para salvar o excedente de produção das grandes indústrias, e a Fruta Imperfeita, que conecta pequenos e médios produtores com alimentos imperfeitos diretamente aos consumidores por meio de assinaturas semanais. A empresa conta com mais de 369 mil seguidores no Instagram e foi ainda classificada como uma das melhores empresas para trabalhar em 2024 e 2025, segundo rankings da Great Place to Work.

A foodtech está entre os 6 aplicativos mais baixados no Brasil, foi finalista na categoria Alimentos – Delivery do Prêmio Reclame Aqui 2023 e 2024 e está também entre as empresas selecionadas na segunda edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão, na categoria Novatas. Em 2024, a foodtech recebeu selo do Sistema B, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e, em 2025, passou a integrar a Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas (ONU).

