Um foragido da Justiça, de 38 anos, foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Sumaré na noite deste sábado (30), após ser identificado pelo Smart Suma, sistema de monitoramento inteligente implantado pela Prefeitura. O indivíduo estava em um veículo quando foi localizado pelos agentes.

Durante a abordagem, o homem alegou não portar documentos pessoais, o que levou a equipe até a residência dele para a identificação formal. No local, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que se tratava de um foragido, acusado de roubo. Ele foi conduzido ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.

O que é o Smart Suma

O Smart Suma é uma plataforma de monitoramento que integra câmeras inteligentes, tecnologia de reconhecimento e análise de dados em tempo real. O sistema é voltado para reforçar a segurança pública, permitindo respostas mais rápidas, eficientes e precisas por parte da Polícia Municipal e demais forças de segurança.

O secretário de Segurança e comandante da Polícia Municipal de Sumaré, Jeverson Eclair Soares, ressaltou a importância do sistema no fortalecimento da atuação da corporação. “Esse é mais um exemplo claro da eficiência do Smart Suma. A tecnologia amplia nossa capacidade de prevenção e resposta, garantindo que criminosos sejam identificados e retirados das ruas com mais agilidade”.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, o investimento em inovação é parte da política de segurança do município. “A implantação do Smart Suma é uma conquista para nossa cidade. Estamos priorizando a proteção da população, aliando tecnologia e ação policial para tornar Sumaré cada vez mais segura”.