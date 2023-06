Dois forasteiros devem ter seus nomes testados para a disputa de 2024 em Paulínia

A advogada Priscilla Bittar (PT) e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) foram sondados e podem surgir como nomes fortes na disputa pela prefeitura de Paulínia. Priscilla é filha do ex-prefeito de Campinas Jacó Bittar e atuou com forte presença na campanha de eleição do presidente Lula (PT). Ela teria o aval do partido regional e se mostrou animada neste primeiro momento.

Já Dalben seria um nome de grande acordo da política local. Ele teria o apoio do ex-prefeito e capo local Edson Moura (MDB). Fala-se até na esposa de Moura como vice na chapa. A chapa Dalben-Moura teria expertise eleitoral e capilaridade na cidade.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento