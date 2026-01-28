A força da chuva que caiu rapidamente em Americana na tarde desta quarta-feira derrubou o muro do Cemitério da Saudade, o principal de Americana.

Antes da chegada da chuva, a defesa civil emitiu alerta para os telefones indicando raios, vento e granizo.

A chuva também causou inundação na avenida da Saúde, próximo ao Hospital Municipal.

Vídeo força da água em Americana

O trecho do muro que caiu está na rua São Sebastião, já dentro do bairro.