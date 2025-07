Na noite desta segunda-feira (30), 175 alunos do 5º ano da Escola Municipal Antonietta Cia Viel receberam seus certificados de conclusão do PROMAD (Programa Municipal Antidrogas). O evento, realizado no salão paroquial São Francisco de Assis (Nova Veneza), marcou a formatura dos estudantes.

Presente à solenidade, o prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância de reforçar, desde cedo, mensagens de cidadania e alerta contra o uso de drogas. “Nossa cidade tem a responsabilidade de proteger e fortalecer nossa juventude. Educação é liberdade, e reconhecer o valor de cada dia longe das drogas é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e solidária”, disse.

Sobre o PROMAD em Sumaré

Desde 2007, o programa atua nas escolas públicas de Sumaré focado em alunos do 5º ano. Com aulas conduzidas pela Polícia Municipal em parceria com a Secretaria de Educação, o PROMAD busca prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas, além de estimular valores como cidadania, respeito e combate ao bullying.

No 1º semestre de 2025, o PROMAD passou pela E.M. José de Anchieta e E.M.E.F. Antonietta Cia Viel. Com eficácia comprovada, prossegue agora para mais duas escolas no 2º semestre, estendendo o alcance e o impacto positivo do projeto nas comunidades.

No segundo semestre de 2025, o PROMAD será implementado em outras duas unidades de ensino, continuando a trajetória de prevenção e formação cidadã entre os pequenos. A meta é garantir que cada vez mais crianças sejam empoderadas com informação, capacidade crítica e responsabilidade social.