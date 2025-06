Fórmula E retorna a São Paulo em 6 de dezembro, na abertura da Temporada 11 do Campeonato Mundial

Leia + Sobre todos os Esportes

A Fórmula E e a FIA anunciaram o primeiro calendário provisório para a temporada 2025-26 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, após validação pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA. Com a temporada mais extensa até agora, com 18 corridas em 12 localidades globais, os destaques incluem corridas em Madri e no Autódromo Internacional de Miami pela primeira vez, com o Brasil confirmado para abrir a temporada pelo segundo ano consecutivo.

A Fórmula E retornará à cidade favorita dos fãs, São Paulo, Brasil, terra natal das lendas do automobilismo Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi, para o próximo capítulo do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, com uma abertura de temporada altamente esperada em 6 de dezembro de 2025. Os fãs podem esperar outro espetáculo após o dramático E-Prix de São Paulo da última temporada, que contou com corrida emocionante no Sambódromo do Anhembi.

Esta é a quarta vez que o campeonato corre no país e na cidade de São Paulo e a segunda vez que o Brasil sedia uma abertura de temporada da Fórmula E em sua história, sendo uma das únicas cinco cidades a ter a honra de sediar uma abertura de temporada da Fórmula E, além de Pequim, Hong Kong, Diriyah e Cidade do México.

Quebrando recordes, a Temporada 12 do campeonato totalmente elétrico começa em 6 de dezembro de 2025 nas ruas vibrantes de São Paulo, antes de retornar à Cidade do México, em janeiro. A Fórmula E faz sua primeira aparição no Autódromo Internacional de Miami, em 31 de janeiro, levando a corrida de rua elétrica em alta velocidade para perto de um dos mais amados centros esportivos dos Estados Unidos, na Costa Leste. A garantia de uma corrida no local segue a entrega bem-sucedida do evento EVO Sessions, em março de 2025.

Em fevereiro, haverá uma rodada dupla noturna sob as luzes de Jeddah, na Arábia Saudita, enquanto Madri estreia no calendário em março, no histórico Circuito de Madri-Jarama. É a primeira vez que a Fórmula E corre na capital espanhola – e o primeiro evento de Campeonato Mundial de automobilismo realizado na cidade em 37 anos, desde 1989.

Entre as sedes que retornam, temos Berlim, Tóquio e Xangai, cada uma delas sediando fins de semana de rodada dupla, enquanto Mônaco continua como a joia da coroa do automobilismo, sediando duas corridas consecutivas no icônico circuito de rua – apenas a segunda vez em que provas de Campeonato Mundial serão feitas em sequência no Principado, após a estreia do formato em maio último.

A temporada termina mais uma vez em Londres, com uma rodada dupla no Excel, nos dias 15 e 16 de agosto de 2026, encerrando o fim da era GEN3 Evo.

Duas outras localidades para completar o calendário estão aguardando confirmação pública, já que as negociações finais estão em andamento com as autoridades locais antes das próximas reuniões do Conselho Mundial de Automobilismo, no final do ano, quando o calendário final será revelado e ratificado.

Sustentabilidade tem sido fundamental para o planejamento e a realização do calendário, com agrupamentos continentais de eventos nas Américas, Europa e Ásia/Região do Pacífico para reduzir a logística de transporte de carga, bem como as emissões de CO2, além de maximizar a eficiência entre as regiões.

Alberto Longo, Cofundador e Diretor de Campeonato da Fórmula E, afirmou:

“Estamos extremamente orgulhosos de trazer a Fórmula E para Madri pela primeira vez na Temporada 12. A Espanha sempre foi uma parte importante da nossa história, com Valência desempenhando um papel fundamental na formação do campeonato ao longo dos anos. Nossa mudança para o Circuito de Madri-Jarama na temporada passada para os testes de pré-temporada lançou as bases para o que sabíamos que poderia ser algo muito maior. Agora, correr na capital espanhola é nossa evolução natural – combinando a rica tradição do automobilismo do país com a energia, inovação e paixão que definem tanto Madri quanto a Fórmula E. Este será um momento marcante para nossa série, para mim pessoalmente e para nossos fundadores, bem como para nossos fãs na Espanha”.

Margot Mc Millen, Diretora de Cidades-Sede da Fórmula E, afirmou:

“Começar a temporada em São Paulo traz uma energia incrível para o Campeonato, e estamos orgulhosos de trabalhar em estreita colaboração com a Prefeitura de São Paulo e a SPTuris, cuja colaboração e compromisso têm sido essenciais para moldar um evento verdadeiramente de classe mundial. Mal podemos esperar para voltar a correr no icônico Sambódromo do Anhembi, enquanto a Temporada 11 se aproxima de suas rodadas finais em Jacarta, Berlim e Londres – todas com transmissão ao vivo na Band”.



Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, afirmou:

“A Fórmula E estará mais uma vez em São Paulo, reforçando a prontidão da cidade para sediar grandes eventos. Estamos preparados para mais uma grande e importante corrida dentro de um calendário que também inclui a Fórmula 1 e o WEC. Certamente será um sucesso, transmitido para 185 países. Esta é mais uma prova de que o turismo de entretenimento está ganhando cada vez mais relevância em nossa cidade, e o público de São Paulo e de fora da cidade pode esperar ansiosamente por esta próxima etapa da Fórmula E”.

Gustavo Pires, Presidente da São Paulo Turismo/ SPTuris, afirmou:

“Temos a honra de receber mais uma prova de abertura da temporada da Fórmula E, corrida de carros elétricos que reforça o compromisso da Prefeitura de São Paulo com o meio ambiente e a sustentabilidade. Na edição de 2024-25 tivemos quase 43% de pessoas de fora da capital, mostrando a importância de trazer atividades que atraem público preocupado com temas tão importantes e que movimentam a capital paulista”.



Calendário 2025/26 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E

Evento Rodada Local Data 1 1 São Paulo, Brasil 6 de dezembro de 2025 2 2 C. do México, México 10 de janeiro de 2026 3 3 Autódromo Int. de Miami, EUA 31 de janeiro de 2026 4 4 e 5 Jeddah, Arábia Saudita 13 e 14 de fevereiro de 2026 5 6 Madri-Jarama, Espanha 21 de março de 2026 6 7 e 8 Berlim, Alemanha 2 e 3 de maio de 2026 7 9 e 10 Monte Carlo, Mônaco 16 e 17 de maio 2026 8 11 *A confirmar 30 de maio de 2026 9 12 * A confirmar 20 de junho de 2026 10 13 e 14 Xangai, China 4 e 5 de julho de 2026 11 15 e 16 Tóquio, Japão 25 e 26 de julho de 2026 12 17 e 18 Londres, Reino Unido 15 e 16 de agosto de 2026

*A ser anunciado em uma próxima reunião do WMSC da FIA, ainda em 2025

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP