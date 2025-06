Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara discute o caminho para cidades inteligentes em reunião na quarta (2)

A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (2) a partir das 9h30, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a 15ª reunião do Fórum Permanente de Inovação, Ciência e Tecnologia. A reunião é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Claro canal 8 – RPTV, site oficial e redes sociais).

A reunião terá como tema principal o caminho para cidades inteligentes e em que ponto Americana está neste processo. A programação contará com a palestra de Dênis Carvalho, coordenador de certificação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os trabalhos serão conduzidos pelos vereadores Jean Mizzoni (Agir) e Lucas Leoncine (PSD).

De acordo com Leoncine, a expectativa é debater as transformações em centros urbanos que utilizam tecnologias e práticas inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. “Reuniremos especialistas para tratar deste tema tão importante para o desenvolvimento de Americana. Com mais tecnologia e práticas sustentáveis, o município poderá dar um salto em eficiência nos serviços públicos e atrair investimentos privados. Esse debate é sobre o presente e o futuro da nossa cidade”, comentou.

“Esse tema propõe, antes de tudo, uma reflexão essencial sobre onde estamos e onde podemos e queremos chegar enquanto município. É um convite ao diálogo sobre como podemos usar a inovação para melhorar a qualidade de vida da nossa população, tornar a gestão pública mais eficiente e construir uma cidade melhor para todos. Americana já deu passos importantes, mas o futuro exige um esforço colaborativo e contínuo. O fórum é um espaço estratégico para trabalharmos esse futuro juntos”, acrescentou Mizzoni.

O Fórum

Instituído pelo decreto legislativo nº 962/2021, de autoria do vereador da 18ª Legislatura Silvio Dourado, o Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Americana tem como funções apresentar propostas para construção ou melhorias de legislação municipal específica no campo da inovação, ciência e tecnologia; pesquisar e organizar informações, dados, índices e estatísticas existentes sobre atividades que envolvam inovação; e apoiar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação no município.

O fórum tem como missões também realizar estudos sobre os diversos serviços prestados pelo poder público e propor melhorias e implementações para sua otimização, utilizando práticas e soluções através da inovação, ciência e tecnologia; e promover reuniões com autoridades, empresas, entidades e sociedade civil sobre o tema.

Participam do fórum vereadores e representantes das secretarias municipais de Governo, Administração, Negócios Jurídicos e Educação; da Unidade de Desenvolvimento Econômico; da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana); do SESI (Serviço Social da Indústria); do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo); da Diretoria Regional de Ensino; do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré); e de universidades e faculdades.

Para mais informações sobre o Fórum, acesse a página especial no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/Paginas/ForumInovacao

