O protagonismo feminino na indústria foi tema de um fórum em Americana nesta terça-feira (6), e fomentou debates sobre o assunto. O evento reuniu cerca de 60 pessoas no Ciesp e contou com a parceria de diversas entidades representativas da região, reforçando a importância do diálogo e da equidade de gênero no ambiente industrial.

O encontro teve como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre as profissionais do setor, além de discutir estratégias para ampliar a presença feminina em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Com depoimentos inspiradores, uma palestra de referência nacional sobre cultura de respeito e um painel com mulheres que atuam no setor, o fórum evidenciou a relevância do protagonismo feminino para o fortalecimento da indústria regional.

Segundo Débora Rodrigues, analista de negócios do Sebrae-SP, o evento foi sediado em Americana por ser uma cidade com o setor industrial consolidado. “É uma área historicamente muito masculina, mas esperamos que futuramente tenhamos mais mulheres nas lideranças. Queremos trazer bons exemplos de jornadas, inspirar, discutir sobre questões que possam melhorar e simplificar esses caminhos. Então, estamos aqui para discutir políticas públicas, melhorias dentro das empresas e como trazermos um setor mais diversificado e com resultados”, explica.

Após a abertura oficial, o evento recebeu a palestra de Ana Addobbati, fundadora da Livre de Assédio e referência nacional em inclusão e equidade de gênero, que falou sobre como a cultura de respeito é estratégica para o negócio. “A indústria gera empregos, gera prosperidade e tem uma grande oportunidade de ser um ambiente acolhedor, onde cada um dá o melhor do seu potencial. Então eu vim compartilhar as melhores práticas e o que o mercado está fazendo, porque eu tenho certeza de que, com essa liderança transformadora feminina, as mulheres voltam inspiradas e entendendo como a gente pode oferecer soluções para que relações humanas sejam mais sustentáveis”.

Exemplos que inspiram

Após a palestra, o evento recebeu o painel “Vozes femininas que lideram a indústria”, com Ariane Ventura – Sócia Fundadora da AV Consultoria e Mentoria Humanizada, Berenice Santos – CEO da BeNatural Soluções Cosméticas, Evânia Luz – Proprietária Luz do Sol.

A gerente regional do Ciesp Americana Silvia Boaventura foi responsável pela mediação do painel e lembrou quando começou na entidade e como o cenário tem mudado. “Há 13 anos, nas reuniões plenárias o público era praticamente só masculino. Tinham algumas poucas mulheres, só que elas tinham vergonha de participar, não queriam estar no meio só do público masculino”, recordou.

Ela incentivava as colegas a participarem e, aos poucos, isso foi mudando. Atualmente o cenário é bem diferente: “Hoje nossas reuniões plenárias têm um público alto feminino, isso é uma grande satisfação”, comemora. Ela reforça que eventos como esse incentivam cada vez mais a participação das mulheres no setor industrial.

O evento foi realizado pelo Sebrae-SP e conta com a parceria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Americana), Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região (Sinditec), Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai de Americana).