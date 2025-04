O I Fórum das Águas Subterrâneas nas Bacias PCJ, realizado na terça-feira (16) no Museu da Água de Indaiatuba marcou um importante passo no fortalecimento do protagonismo municipal frente aos desafios da sustentabilidade hídrica regional. Promovido pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) dos Comitês PCJ, o evento superou as expectativas de público e engajamento, reunindo especialistas, gestores públicos e profissionais do setor em torno do tema “Engajamento Municipal na Sustentabilidade das Águas Subterrâneas”. No total, houve mais de 100 participantes, com representantes de 26 municípios.

Com uma programação voltada à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, o Fórum promoveu debates técnicos e apresentações que destacaram a importância da inclusão dos aquíferos nos planejamentos municipais e nas políticas públicas. A iniciativa teve como objetivo ampliar a compreensão sobre esse recurso estratégico, incentivando sua preservação e uso racional para garantir o abastecimento das futuras gerações.

A coordenadora da CT-AS, Mariza Fernanda da Silva, destacou a relevância do encontro diante dos desafios crescentes da gestão hídrica. “Trouxemos essa provocação para os municípios para que eles se mobilizem para levar essas discussões dentro das prefeituras, sobre resiliência e sustentabilidade hídrica, e trazer as águas subterrâneas para a pauta da discussão hídrica como um componente fundamental e importante na sustentabilidade hídrica das Bacias PCJ”, explicou. “As águas subterrâneas não têm sempre esse mesmo peso e reconhecimento que as águas superficiais. A gente observa muito isso. Falta um pouco de conhecimento mais aprofundado. Então, a nossa ideia é trazer essa aproximação com o tema e mais conhecimento para que as prefeituras estejam capacitadas para poder tratar de águas subterrâneas dentro das questões hídricas do município”, completou Mariza.

Resultado

Ela comemorou o resultado do evento. “O Fórum foi de muito sucesso. Muitos participantes, sala cheia, acima da capacidade, inclusive. Diversas prefeituras participando… então, conseguimos atingir nosso objetivo de trazer as prefeituras para essa discussão, com palestras muito ricas, que esperamos que sejam bem aproveitadas, para que essas iniciativas sejam ‘startadas’ nas prefeituras”, ressaltou.

A coordenadora-adjunta da CT-AS, Deborah Lunardi, reforçou a importância do engajamento dos municípios. “Ficamos muito contentes com o resultado, a adesão dos municípios, que era o principal ponto que a gente queria atingir, trazer o município dentro dos Comitês, para eles terem entendimento sobre as ações, o que eles podem colaborar, o que eles podem receber de informação e também trazer informações para o Comitê. Se a gente não tiver esse entendimento de ações conjuntas, fica difícil trabalhar. Essa aproximação dos municípios foi muito importante”, destacou.

Entre os destaques da programação estiveram as palestras da pesquisadora Carolina Stager Quaggio (UNESP – Rio Claro), que abordou soluções participativas para a resiliência hídrica, e do coordenador de Sistema de Informações, Eduardo Cuoco Léo (Agência das Bacias PCJ), que falou sobre a integração das águas subterrâneas nos instrumentos de planejamento das Bacias PCJ. A contribuição de Amélia João Fernandes (Instituto de Pesquisas Ambientais – Semil), enfocando o papel dos aquíferos no abastecimento municipal, também gerou grande interesse entre os participantes.

Oficina

O encerramento, com a participação dos três palestrantes, contou com uma oficina colaborativa para a elaboração de diretrizes que favoreçam a inclusão efetiva das águas subterrâneas nos planos diretores municipais, promovendo um diálogo produtivo entre os diversos setores envolvidos na gestão hídrica regional.

“O maior patrimônio dos Comitês PCJ são os participantes, hoje em torno de 800 pessoas. São pessoas extremamente capacitadas nas mais diversas áreas relacionadas à gestão de recursos hídricos. E o evento de hoje tem um papel muito importante porque os municípios com a expansão urbana e uma constante queda na disponibilidade hídrica, estão cada vez mais buscando alternativas de captação de água para abastecimento público”, afirmou Denis Herisson da Silva, secretário-executivo dos Comitês PCJ, que fez a abertura do Fórum.

Com apoio da Agência das Bacias PCJ, o evento foi gratuito e reforçou a necessidade de ações conjuntas para a proteção e gestão das águas subterrâneas. O sucesso do Fórum reforça o compromisso dos Comitês PCJ em fomentar o debate técnico e a cooperação interinstitucional na construção de soluções sustentáveis para os desafios da água nas Bacias PCJ.