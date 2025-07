A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (2) a 15ª reunião do Fórum Permanente de Inovação, Ciência e Tecnologia. A reunião teve como tema principal o caminho para cidades inteligentes e em que ponto Americana está neste processo.

Participaram os vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Jean Mizzoni (Agir), respectivamente presidente e vice-presidente do Fórum, o vereador Gutão do Lanche (Agir), os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o vereador da 18ª legislatura e criador do Fórum, Silvio Dourado, e representantes da ACIA, ETEC Polivalente, Sinditec, Ciesp, Centro Paula Souza e de empresas da área de inovação e tecnologia.

A programação contou com a palestra de Dênis Carvalho, coordenador de certificação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e de Diego Araújo, CTO da Smart Cloud.

Carvalho demostrou como a ABNT estruturou o processo de certificação de “Cidade Inteligente” e as etapas necessárias para um município obter tal reconhecimento. “As certificações têm a finalidade de atestar a conformidade das cidades com as normas. Esse título pode trazer vários benefícios como gestão orientada por dados; planejamento estratégico; e promoção da cultura da inovação, além do reconhecimento do município como referência regional de desenvolvimento, facilitando a captação de recurso e estabelecimento de parcerias”, comentou.

Em sua apresentação, Araújo exemplificou como a plataforma “GO Data Intelligence”, desenvolvida pela Smart Cloud com o apoio do Google, pode auxiliar o processo de uma cidade se tornar inteligente. “Os governos e estados são grandes produtores de dados, mas nem sempre conseguem processar essas informações de maneira produtiva. O objetivo da plataforma é simplificar e unificar os dados para auxiliar o poder público a tomar decisões mais assertivas”, destacou.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, apontou programas atuais do Poder Executivo de Americana voltados ao conceito de cidade inteligente. “Temos avanços significativos nesse aspecto, considerando a utilização de iluminação em LED em 100% das ruas da cidade, a “Muralha Digital” e o “CSI” da Guarda Municipal, que por meio do videomonitoramento proporcionaram uma redução dos índices de criminalidade. Em breve queremos criar um cadastro unificado de todos os moradores com suas unidades familiares para oferecer todos os serviços na ‘palma da mão’ do cidadão”, ressaltou.

“Ter acesso a dados é fundamental para fazer as melhores escolhas para os desafios diários da administração. Para o desenvolvimento de Americana, precisamos aprimorar os conceitos que já aplicamos e buscar introduzir outras ferramentas e procedimentos para alcançar a marca de “cidade inteligente”, complementou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O vereador Lucas Leoncine mencionou desafios que o poder público enfrenta para se tornar mais produtivo e inovações que podem ser adotadas para o desenvolvimento de Americana. “A eficiência é algo que buscamos diariamente na gestão pública, mas uma barreira que enfrentamos é a falta de dados, o que pode gerar problemas graves no futuro por erros em tomadas de decisões. Um centro de pesquisa e inovação para a cidade de Americana seria um grande avanço para atrair mais desenvolvimento para o município com o apoio do setor privado”, comentou.

Ao final da reunião, o vereador Jean Mizzoni avaliou como positivo o resultado do debate, que apontou caminhos e ferramentas para a evolução de Americana no conceito de cidade inteligente. “Tenho grande expectativa que este trabalho contribuirá com o fortalecimento deste ecossistema, unindo o poder público e o setor privado para juntos trabalhar na construção de iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico do município, atraindo empresas e gerando empregos”, concluiu.

A próxima reunião do Fórum será no mês de outubro, com data e tema a serem definidos.

O Fórum

Instituído pelo decreto legislativo nº 962/2021, de autoria do vereador da 18ª Legislatura Silvio Dourado, o Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Americana tem como funções apresentar propostas para construção ou melhorias de legislação municipal específica no campo da inovação, ciência e tecnologia; pesquisar e organizar informações, dados, índices e estatísticas existentes sobre atividades que envolvam inovação; e apoiar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação no município.

O fórum tem como missões também realizar estudos sobre os diversos serviços prestados pelo poder público e propor melhorias e implementações para sua otimização, utilizando práticas e soluções através da inovação, ciência e tecnologia; e promover reuniões com autoridades, empresas, entidades e sociedade civil sobre o tema.

Participam do fórum vereadores e representantes das secretarias municipais de Governo, Administração, Negócios Jurídicos e Educação; da Unidade de Desenvolvimento Econômico; da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana); do SESI (Serviço Social da Indústria); do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo); da Diretoria Regional de Ensino; do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré); e de universidades e faculdades.

