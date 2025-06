Mastologia e ONGs- Temáticas voltadas para mulheres negras, público transgênero, pacientes idosas, gestantes e cuidadores com a proposta de integrar essas vivências às práticas clínicas e ampliar o entendimento sobre as diversas realidades enfrentadas no tratamento do câncer de mama.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Essa será a essência do Fórum “Pacientes e ONGs: Um Olhar para Todos”, idealizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional RJ (SBM-RJ), num encontro que reunirá especialistas de todo o país, propondo um novo olhar para a saúde mamária, com foco em escuta, empatia e representatividade.

De acordo com a Dra. Maria Julia Calas, presidente da SBM-RJ e do 27º Congresso Brasileiro de Mastologia, que acontecerá junto com o Simpósio Internacional da especialidade, o SIM RIO, de 25 a 28 de junho, a ideia novadora de trazer esses temas para encerrar a programação dos eventos científicos visa trazer ainda mais a luz da humanização para a mastologia, pois, segundo ela, não é possível falar de cuidado sem ouvir quem vive o processo na pele.

“Vejo esse Fórum como um divisor de águas para o congresso e para a própria atuação médica. Precisamos e queremos práticas mais empáticas, políticas mais justas e profissionais mais conscientes das diferentes histórias que existem por trás de cada diagnóstico que permeiam esses públicos, muitos com dificuldade ao acesso”, afirma a mastologista.

Além da diversidade nos temas e convidados, o Fórum também se destaca pela proposta de troca horizontal entre médicos e pacientes — rompendo com a lógica tradicional de congressos científicos. As discussões serão sistematizadas em materiais e recomendações práticas que poderão ser utilizadas em futuras ações e políticas públicas.

“Não é só um painel especial. É uma nova forma de pensar e praticar a mastologia. Nosso objetivo é gerar frutos concretos, desde a escuta no consultório até mudanças nas políticas de saúde. O Rio de Janeiro está liderando essa transformação e esperamos inspirar outras regiões do país”, reforça a presidente.

A expectativa da organização é que o Fórum seja um marco na formação de novos profissionais da saúde, incentivando uma atuação mais humana, inclusiva e consciente das desigualdades ainda existentes no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Brasil.

A curadoria dos temas foi feita pela própria Dra. Maria Julia ao lado da Dra. Sabrina Chagas, oncologista e membro da comissão científica do evento. A programação contará com nomes de destaque da saúde brasileira, como Fabiana Hottz, Luiz Gustavo Torres, Abna Vieira, Mauro Barbosa Junior, Marcelle Lagdem e Glauce Cerqueira, entre outros.

Serviço Sociedade Brasileira de Mastologia

Fórum “Pacientes e ONGs: Um Olhar para Todos”

Data: 28 de junho

Horário: 8h

Local: Centro de Convenções do Hotel Windsor, na Barra da Tijuca.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento