O chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli, anunciou que a esposa está grávida. Ele falou durante o evento de lançamento do “Roteiro Gastronômico Americana 2025”, na noite desta quinta-feira (31) no Americana Shopping.

A surpresa: “É uma menina. Era pra se chamar Janja”. Franco disse, em tom jocoso, que o filho (Fred) havia sugerido que colocasse na irmãzinha o nome da 1ª-dama do Brasil e esposa do presidente Lula (PT). A filha se chamará Martina e o bolsonarista arrancou risos e caras de constrangimento na plateia, formada por empreendedores.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, anunciou as atrações culturais e gastronômicas do “Roteiro Gastronômico”, que ocorre nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade, em celebração aos 150 anos da cidade.

Após utilizar a palavra, Franco deixou o microfone com a cerimonialista Crislaine Fernandes. Mas, antes de se sentar, voltou à frente e pediu a palavra de novo, desta vez para levar até o filho e gritar um “Vai São Paulo”, exaltando o time de futebol de coração. E ao devolver o microfone, disparou: “Estou pedindo o microfone e não pegando, como fez a Juliana”. Ele se referiu ironicamente ao episódio em que a vereadora Professora Juliana (PT) tomou o microfone de Crislaine na cerimônia de entrega da reforma da Maternidade do Hospital Municipal.

Evento além de Franco

Serão 10 atrações musicais de renome regional e nacional, e mais de 40 pratos com o melhor da gastronomia local, em uma verdadeira festa para valorizar a culinária e os produtores locais, com destaque para sabores que representam a identidade de Americana, fortalecendo a cidade como um destino turístico e comemorando o aniversário do município em grande estilo.

O evento organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá entrada solidária, com arrecadação de 1 litro de óleo para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O Roteiro Gastronômico 2025 visa enaltecer o setor gastronômico, destacando pratos que representam a identidade gastronômica local e fortalecendo a cidade como um destino turístico. Os pratos inscritos serão analisados em votação popular e por um júri técnico e concorrem a um total de R$ 10 mil em prêmios.

Esta edição tem produção com a Bokme! Produções e como patrocinadores as empresas Suzano, Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura, iniciativa idealizada para fomentar a produção cultural local através de apoios da iniciativa privada.

O Roteiro Gastronômico de Americana em 2025 terá ainda uma atração radical: a “Tirolesa FAM”. Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a “Tirolesa FAM” será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos e atenderá o público por ordem de chegada, graças à parceria com a FAM.

Artesãos de Americana participantes da Feira Ameriart também estarão no evento, com peças únicas feitas à mão por expositores locais. Em 2024, o Roteiro recebeu 35 mil visitantes ao longo dos três dias, com um público recorde de 20 mil pessoas no encerramento, que contou com shows de Dilsinho e Sami Rico, entre outras atrações.