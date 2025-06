Nome impulsionado como o futuro do grupo que administra Americana, Franco Sardelli (PL) tentou lucrar com a verba do governo federal para ampliação do aeroporto da cidade.

Sem citar o presidente Lula (PT), a quem detona dioturnamente, o nepobaby de Americana gravou um vídeo falando em avanços que devem vir para a cidade com a ampliação do aeroporto.

Nem Levi é citado por Franco

O investimento estimado é de R$ 16 milhões, em recursos provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi.

Eleições e FAZ O L– Franco deve ter como principais adversários em 2026 na provável campanha para deputado estadual outro bolsonarista- Ricardo Molina- e a vereadora petista Juliana Soares. Tendo como prováveis maiores cabos eleitorais no ano que vem o governador Tarcísio de Freitas- mais ligado a Molina- e Lula, Franco pode ficar sem ‘padrinho’ para as eleições.

