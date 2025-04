O filho do prefeito Chico Sardelli (PL) Franco lidera a corrida para deputado estadual em Americana segundo pesquisa estimulada feita no último sábado.

A vereadora Juliana Soares (PT) e o suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) aparecem empatados na segunda posição- com Juliana numericamente à frente.

Franco aparece com 31,3%

Enquanto Juliana tem 15,9% e Molina 12,9%. Os dois estão tecnicamente empatados. Em 2022, Molina foi o mais votado da cidade com mais de 17 mil votos e Juliana ficou com menos de um terço dessa votação- pouco mais de 5 mil votos.

Também estavam no disco apresentado aos eleitores e foram citados Omar Neto (6,9%), o deputado estadual Dirceu Dalben (3,9%) e a campeã e votos em Santa Bárbara Esther Moraes (PV- com 4,3%). O vereador Leco (Podemos) foi citado com 0,9%.

O levantamento ouviu 480 pessoas no último sábado e também mediu votos para deputado federal e governador. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

RECALL E NOME DO PAI

Franco carrega o sobrenome do pai, Chico, reeleito com quase 86 mil votos no ano passado. Molina ficou de fora do processo e Juliana dobrou a votação com relação a 2020, quando foi eleita vereadora pela primeira vez.

Privatização do DAE e pedágios. Os entrevistados também responderam se são a favor ou conta a privatização do departamento de água esgoto da cidade e a instalação de novas praças de pedágio na rodovia SP 304.

