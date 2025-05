Enquanto seu provável adversário do campo bolsonarista Ricardo Molina abraça e ora pelo capitão, Franco Sardelli (PL) mantém sua fixação pelo antipetismo nas redes sociais.

Filho do prefeito e provável candidato a deputado estadual em 2026, FS usa mais da metade de suas postagens nas redes sociais para atacar o presidente Lula (PT).

Ele intensificou os ataques nas últimas semanas, desde que surgiu o escândalo do INSS, que culminou na demissão do ministro Carlos Lupi (PDT) na semana passada.

Chefe de gabinete do prefeito e pai, Franco muito pouco fala da administração atual. Ele divulga algumas inaugurações e somente uma vez falou em saúde, ao falar da ‘eficiência da UPA 24h’.

Franco não vê a dengue

Americana vive a pior crise do século com relação à dengue, mas o tema passa ao largo do debate fervoroso feito pelo herdeiro do prefeito.

