Franco Sardelli e o desafio do nepobaby 2.0

Amigo de boa parte da imprensa e com espaço de sobra desde o ano passado, Franco Sardelli (PL) deve ter vida menos tranquila no ano que vem quando deve sair candidato a deputado estadual carregando como força o nome e o sobrenome do pai e a votação expressiva arregimentada em 2024.

A campanha de Franco como mais um nepobaby da política precisa olhar para o histórico em Americana, que tem mais fracassos que sucessos (seria um ponto negativo).

Filhos de prefeitos ou de políticos ‘grandões’ todos falharam em suas primeiras campanhas eleitorais.

Tebaldinho foi candidato em 1998 quando o pai, o ‘imbatível’ Waldemar Tebaldi era prefeito. Fracassou.

Cauê Macris foi candidato a vereador em 2004 e foi o nome do pai também imbatível Vanderlei Macris (PSDB). Fracassou.

Omar Najar foi candidato a prefeito em 2008 e também fracassou.

Dois casos de nepobabies que se deram bem na primeira tentativa mas depois começaram a falhar são Giovana Fortunato e Rafael Macris. Na primeira tentativa, para vereador (a), se deram bem, mas depois….

Na eleição passada, foram cinco nepobabies candidatos em Americana. Somente Talitha De Nadai (PDT) se deu bem.

Falharam nas urnas Giovana, Omar Neto, Artur Fortunato e Rafa Macris.

