Os dois nomes do bolsonarismo para as eleições do ano que vem em Americana Franco Sardelli (PL) e Ricardo Molina (Republicanos) mudaram de posição nas últimas semanas. Filho do prefeito Chico Sardelli (PL), FS parou de atacar o presidente Lula (PT) desde o final de maio. Passou o mês de junho virgem de ataques ao petista.