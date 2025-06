Freira chama atenção pela beleza e evangeliza nas redes

Uma jovem freira de 21 anos tem chamado atenção nas redes sociais e foi apelidada por internautas como “a freira mais bonita do mundo”.

Trata-se de irmã Eva, nome religioso de Kamila Cardoso, natural de Patos de Minas (MG). Antes de optar pela vida religiosa, ela participou de concursos de beleza e atuou como modelo.

Aos 18 anos, Kamila decidiu abandonar a carreira e ingressar na Congregação Sancta Dei Genitrix, que não está vinculada à Igreja Católica Apostólica Romana. A instituição é liderada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, figura conhecida nas redes sociais com mais de 287 mil seguidores.

A comoção teve início após a divulgação de um vídeo em que irmã Eva aparece vendendo adereços religiosos nas ruas de Goiânia (GO). Vestida com o hábito da congregação, ela conquistou o público pela beleza e simpatia, acumulando mais de 6 milhões de visualizações e 632 mil curtidas apenas no TikTok.

Nos comentários, internautas não economizaram nos elogios: “Gente, que mulher linda, misericórdia! Chega a ser pecado”, escreveu um. Outro completou: “Foi Deus quem criou, então não é pecado”. Também houve comparações com irmã Cecília, personagem da novela Carinha de Anjo.

