O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de chuvas intensas para a região de Sumaré, válido até esta terça-feira (10). A previsão indica acumulados de até 50 milímetros por dia, com ventos que podem atingir 60 km/h.

A orientação é evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a placas ou torres de energia e, se possível, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada. A Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) permanecem de prontidão para qualquer ocorrência.

Chuva e frio

Após esse início mais turbulento, a partir de terça à tarde o sol começa a aparecer com mais frequência, e a tendência é de estabilidade até sexta-feira. As temperaturas seguem amenas, com mínimas entre 9 °C e 14 °C, enquanto as máximas variam de 20 °C a 22 °C.

