A Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes dará início ainda neste mês a audiências descentralizadas pelo interior de São Paulo. Coordenada pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP), o colegiado instituído recentemente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) tem a missão de propor ações de prevenção a crimes virtuais em plataformas como Discord e TikTok.

O primeiro encontro regional do grupo acontece em 16 de julho (quarta-feira), às 18h30, na Câmara Municipal de Araraquara (rua São Bento, 887 – Centro). A partir de agosto, as discussões ocorrerão nas regiões de Jaú, Bragantina, Centro-Oeste, Circuito das Águas, e Região Metropolitana de Campinas (RMC).

São esperadas no evento autoridades locais, como prefeitos e vereadores do interior, representantes de entidades de defesa de direitos de jovens e do público infantil, além de especialistas do Direito, da Psicologia e da Educação.

O objetivo da primeira audiência regional da Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes é ampliar o diálogo com o Poder Público, educadores e famílias paulistas sobre a proteção de menores em ambiente virtual, além de promover ações educativas e de conscientização.

Coordenado por Rafa, o grupo lançado oficialmente em 10/6, na Alesp, tem como prioridade a elaboração de um relatório sobre crimes cibernéticos no estado de São Paulo que atinja o público em idade escolar. O conteúdo, assim que finalizado, será entregue ao governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). O compilado também vai reunir medidas que devem ser adotadas pelo governo bandeirante no combate ao bullying e a delitos digitais cometidos em unidades de ensino da rede estadual.

Colegiado

Para Rafa, ter um colegiado na Assembleia Legislativa destinado unicamente para esta temática, e de forma descentralizada, é “urgente-urgentíssimo”, em razão de serem recorrentes ataques a escolas, estupros virtuais e desafios autodestrutivos – que, muitas vezes, levam ao suicídio ou à morte acidental.

O deputado, inclusive, cita, com preocupação, caso recente ocorrido no Rio de Janeiro. Um garoto de 14 anos, contrariado por não poder viajar até o Mato Grosso, para ver a namorada virtual, de 15, matou os pais e o irmão, de 3 anos, a tiros; fez fotos dos corpos e mandou as imagens à garota, que, segundo a Polícia, teria instigado o crime e, ainda, comemorado a ação. Pela Internet, os adolescentes chegaram a cogitar jogar os corpos para porcos comerem e, também, matar a mãe dela:

“Este caso aconteceu no Rio (de Janeiro), mas pode se replicar em qualquer parte do País. Em São Paulo, queremos dar um basta nisso. Só conseguiremos fechar o cerco se agirmos de forma rápida e articulada. É preciso somar esforços entre o Poder Público, famílias, educadores e a sociedade civil, a fim de garantirmos um ambiente digital mais seguro. Do jeito que está, não dá para ficar”, analisa o parlamentar do Cidadania-SP.

Agenda

A partir de agosto, a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes fará audiências nas regiões de Jaú, Bragantina, Centro-Oeste, Circuito das Águas, e Região Metropolitana de Campinas.

Os trabalhos do grupo também serão apresentados em 8/8 (sexta-feira), durante painel do 8° Conexidades. Tradicional na promoção do diálogo entre os setores público e privado, e no debate, no fomento e no desenvolvimento dos municípios, o evento será realizado no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra-SP, de 4/8 a 8/8.