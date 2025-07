O frio deve voltar forte na região neste começo de julho. A expectativa é de dias muito frios durante a 1a semana do mês.

A entrada do ar polar começa a derrubar as temperaturas a partir desta segunda, 30 de junho, no Sul, em parte do Centro-Oeste e deve influenciar uma queda mais acentuada nas temperaturas ao longo da semana em parte do Sudeste e em áreas da Região Norte. Atenção para temperaturas NEGATIVAS nas Serras gaúcha e catarinense.

Dias frios exigem atenção com crianças em tratamento

O inverno chegou e, com ele, a necessidade de alguns cuidados especiais com a saúde de crianças em tratamento oncológico. Com o sistema imunológico mais sensível, é importante redobrar a atenção para evitar infecções, manter o conforto térmico e garantir bem-estar durante os dias frios.

A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) compartilha orientações práticas que fazem a diferença na rotina das famílias e cuidadores. Do cuidado com a imunização e a higiene, até o reforço na alimentação, cada atitude conta. Confira as dicas:

Imunidade em foco

O sistema imunológico de crianças em tratamento pode estar mais fragilizado. No inverno, o risco de infecções respiratórias aumenta — por isso, prevenir é essencial.



Higiene e prevenção

Lavar bem as mãos com frequência. Evitar aglomerações e contato com pessoas gripadas. Manter os ambientes arejados, mesmo nos dias frios.

Roupas e proteção térmica

Vista a criança em camadas, protegendo bem cabeça, mãos e pés. Observe se a criança está aquecida, mas sem superaquecer.

Alimentação nutritiva

Invista em alimentos quentes, naturais e ricos em nutrientes. Não esqueça da hidratação — mesmo no frio, a ingestão de líquidos é fundamental.

Vacinação em dia

Crianças em tratamento devem seguir as orientações médicas sobre vacinas e manter o calendário de vacinação em dia, seguindo as recomendações. A imunização contra a gripe e outras doenças respiratórias é uma aliada importante.

