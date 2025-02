Fuja do trânsito para o litoral no carnaval por R$ 19 mil

Confira os valores para reservas na modalidade full cabin ao litoral de São Paulo com a Revo, partindo da capital:

Guarujá (25 minutos de voo)

Dias e horários fixos: 19 000 reais (até 8 lugares)

Dias e horários flexíveis: 20 000 reais (5 lugares) e 22 000 (8 lugares)

Juquehy-Baleia (40 minutos de voo)

Dias e horários fixos: 25 000 reais (até 8 lugares)

Dias e horários flexíveis: 26 000 reais (5 lugares) e 28 000 reais (8 lugares)

Maresias (45 minutos de voo)

Dias e horários fixos: 25 000 reais (até 8 lugares)

Dias e horários flexíveis: 27 000 reais (5 lugares) e 29 000 reais (8 lugares)

Ilhabela (45 minutos de voo)

Dias e horários fixos: 28 000 reais (até 8 lugares)

Dias e horários flexíveis: 30 000 reais (5 lugares) e 32 000 reais (8 lugares)

Revo transporta passageiros com destino ao litoral paulista durante o Carnaval

Conhecido por suas belezas naturais, o litoral paulista é um dos destinos preferidos durante o feriado de Carnaval, programado para acontecer entre 1 e 5 de março. Este ano, novamente, os foliões têm uma alternativa para se locomover até as praias mais cobiçadas de São Paulo. A Revo – referência em mobilidade aérea de alto padrão – oferece uma alternativa ágil, com serviço único e exclusivo, para os turistas que desejam trocar o estresse do trânsito pelo prazer de chegar rapidamente a Juquehy-Baleia, Ilhabela, Maresias e Guarujá no feriado.

Durante o Carnaval, a Revo oferece voos para estes destinos em dias e horários fixos ou flexíveis, disponíveis na modalidade full cabin (fretamento completo da aeronave). Dessa forma, as viagens sempre em helicópteros bimotores e com tripulação dupla a bordo para as praias paulistas ganham ainda mais conforto e praticidade. Os voos partem da Avenida Faria Lima, principal centro financeiro da cidade, em aeronaves Airbus da empresa com capacidade para cinco lugares (H135) ou oito passageiros (H155) e reservas a partir de 19 000 reais.

O trajeto leva cerca de 25 minutos para o Guarujá, 40 para Juquehy-Baleia, e 45 minutos para Ilhabela ou Maresias. De carro, especialmente em períodos de grande movimento como o Carnaval, os congestionamentos superam os 40 quilômetros e o trajeto até Ilhabela, por exemplo, pode facilmente ultrapassar 10 horas.

“A alta procura para aproveitar o Carnaval no litoral paulista gera um grande movimento nas rodovias, tornando muitas vezes o trajeto de carro um desafio. Queremos transformar essa experiência. Agora no Carnaval vamos ajudar nossos passageiros a aproveitarem cada momento, devolvendo preciosas horas que seriam perdidas no trânsito”, afirma Patrícia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

Liderança na mobilidade urbana

A Revo opera com rotas fixas que conectam a Faria Lima e o Cidade Jardim ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, Alphaville e Fazenda Boa Vista, com os mais altos padrões de segurança do setor. Com modelo inédito no mercado, a empresa oferece reservas de assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo da cabine. Além disso, a Revo dispõe de um serviço personalizado de porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem – via terrestre – nos voos para Guarulhos.

As reservas podem ser realizadas em poucos minutos e cliques pelo app (Android e iOS), na página dedicada às rotas de verão no site ou diretamente com o serviço de concierge – via email ([email protected]) e/ou WhatsApp (11 97534-0962). Os clientes também podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Sobre a Revo

Lançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns diferenciais como serviço único e exclusivo, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial – reserva via app, site ou concierge – helicópteros bimotores, tripulação dupla e o mais alto padrão de segurança no setor. A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.