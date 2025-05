Power Couple: quem é a participante mais estilosa? Consultora de moda, Babi Montello responde



Quem é quem no reality: acertos, deslizes e ousadias quando o assunto é estilo

Estreia nesta terça, dia 29, a nova temporada do reality show “Power Couple Brasil”, da Record TV, agora sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli. A estreia promete não apenas desafios emocionantes entre os casais, mas também uma análise afiada dos visuais das participantes pela consultora de moda e estilo Babi Montello.

Conhecida por seu olhar crítico e apurado no mundo da moda, Babi avalia os looks das participantes logo na primeira semana do programa. Ela destacou tendências e peças utilizadas, elogiando algumas escolhas e alfinetando outras.

“Algumas participantes acertaram em cheio nas escolhas, trazendo frescor e elegância. Por outro lado, vi combinações que mais parecem preparadas para uma DR do que para um reality de casal”, comentou Babi, referindo-se a looks que, segundo ela, destoam das tendências atuais.

A análise de Babi Montello promete adicionar uma camada extra de entretenimento ao “Power Couple Brasil”, oferecendo ao público insights sobre moda e estilo, além das já esperadas emoções e reviravoltas do reality. E ela promete muitas alfinetas nas suas redes sociais durante o programa.

“Enquanto algumas optam por ousadia e reinvenção, outras preferem a elegância clássica ou o conforto do casual. O importante é que cada uma se sinta confiante e autêntica em suas escolhas. A mais brega é a Ana Paula Marquez e a mais estilosa é a Francine Piaia”, resume.



Francine Piaia: a camaleoa fashion

Para a consultora, a ex-BBB demonstra versatilidade em seu estilo, transitando entre o romântico e o sensual. “Ela já foi vista com jaquetas de couro em ensaios rock’n roll e também com vestidos que destacam sua cintura fina. Sua capacidade de adaptar diferentes estilos a seu favor é notável. Se depender do estilo, ela é a campeã da temporada”. Babi diz que o público pode esperar looks descolados, coloridos e um toque extra de sensualidade.

Nota de estilo: 8,5/10

Talira Manñes: elegância discreta

Produtora de TV e influencer, ela apresenta um estilo elegante e discreto, de acordo com a especialista. “Seus looks são bem pensados, com peças que valorizam sua silhueta sem exageros. Ela demonstra um bom senso de moda, optando por combinações clássicas e atemporais. A Talira tem personalidade no estilo, ela combina alfaiataria com tênis, mistura texturas e cores, sabe ser elegante e ao mesmo tempo casual”, comenta.

Nota de estilo: 8/10

Rayanne Morais: elegância consistente

A atriz e modelo é frequentemente vista com looks elegantes e sofisticados. E na opinião de Babi, é uma das mais estilosas de todas as edições do Power Couple. “Seus looks são bem equilibrados, destacando sua beleza natural sem exageros. Ela mantém uma consistência estilística que reflete bom gosto e atenção aos detalhes. A Rayanne entende de moda e tem personalidade”, avalia.

Nota de estilo: 8/10

Gretchen: ousadia e autenticidade

Para a consultora, Gretchen é conhecida desde sempre por seu estilo ousado e por não seguir convenções. Ela já aderiu à moda Barbie, ficando loira, e também posou com looks inspirados na moda árabe. “Apesar de críticas, ela mantém sua autenticidade e defende seu direito de se vestir como quiser. Mas peca no exagero de acessórios, cores e ‘detalhes’. Aqui vale trazer o casual e deixar os looks conceitos que os famosos tanto gostam e são super bregas”, opina Babi.

Nota de estilo: 7,5/10

Ana Paula Marquez: despojada, mas brega

Conhecida por sua participação no reality “Ilhados com a Sogra”, a consultora diz que ela adota um estilo mais despojado e brega, sem conceito. “Seus looks são confortáveis e práticos, para o dia a dia, mas que poderiam ter toques mais ousados ou acessórios que elevem o visual. Ela mistura cores demais, não faz combinações certas. No reality isso vai ficar evidente, ela está sempre over, parece não entender a proposta de cada ocasião e não tem estilo”, diz.

Nota de estilo: 6,5/10

Ranking final: do mais ao menos estiloso

1. Francine Piaia – Versatilidade e ousadia bem equilibradas.

2. Talira Manñes – Elegância que mistura casual e clássico.

3. Rayanne Morais – Elegância consistente e refinada.

4. Gretchen – Autenticidade e ousadia, mesmo diante de críticas.

5. Ana Paula Marquez – Estilo cafona que promete render memes.

