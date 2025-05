A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Uma das principais estratégias é a nebulização veicular com inseticida, conhecida como fumacê, que já percorreu 1.126 quarteirões, abrangendo cerca de 51 mil imóveis no município.

Nesta semana, o bairro Jardim Ipiranga está recebendo o serviço, realizado por três dias consecutivos, sempre das 18h às 21h, conforme o mapeamento de áreas de risco feito pelo Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD).

A nebulização já contemplou diversas regiões da cidade, como Vale das Nogueiras, Praia dos Namorados, Vila Bertini, Vila Mariana, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jaguari, Cidade Jardim, Jardim Boer, Jardim Bertoni, Jardim Mirandola, Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim dos Lírios, Parque Gramado, Vila Dainese, Nova Carioba, Jardim Esplanada, Jardim São Paulo, Jardim Glória, Residencial Nardini, Horto Florestal Jacyra, Jardim Paulista, entre outros.

Durante a ação, equipes de apoio e carro de som percorrem os bairros, orientando os moradores. Entre as recomendações estão: recolher roupas do varal, cobrir alimentos e utensílios de cozinha, além de proteger a água e a ração dos animais de estimação.

“A nebulização é uma ferramenta de emergência para conter o avanço da dengue, mas o impacto dela é temporário e não substitui o combate aos criadouros. Para evitar novas infestações, é essencial que cada morador elimine possíveis focos de água parada em casa. A dengue é uma ameaça coletiva, e o esforço para preveni-la também precisa ser coletivo”, destaca Antônio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância Ambiental.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de a população ficar atenta aos sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e mal-estar. Ao perceber sinais da doença, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde para avaliação e orientação.

Mais ações

A campanha municipal “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” também envolve mobilização social, emprego de novas tecnologias e ações intersetoriais.

Foram produzidos cerca de 200 mil folders distribuídos durante visitas domiciliares e ações educativas. A Secretaria de Comunicação elaborou uma cartilha com check-list que está sendo usada em atividades com alunos e professores.

O município conta com um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, com equipe multiprofissional responsável pelo Plano de Contingência e fluxograma de atendimentos.

Um sistema online baseado em inteligência artificial auxilia no monitoramento em tempo real dos casos. Além disso, 24 agentes de promoção da saúde foram contratados para reforçar a vigilância e o atendimento nas unidades.

As UBSs da rede municipal contam com testes rápidos para dengue e receberam 80 novas poltronas reclináveis para soroterapia venosa. A vacina contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de segunda a sexta, das 8h às 16h – e até 20h nas unidades da Praia Azul e São Vito.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” tem o apoio e a parceria de outros setores, como as secretarias de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.