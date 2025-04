Fumacê termina no Jardim Brasil e inicia no Parque Novo Mundo

Segue o fumacê- A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu nesta quarta-feira (16) a etapa de nebulização veicular com inseticida na região do Jardim Brasil. Nos últimos dias, a ação também abrangeu os bairros Vale das Nogueiras, Santa Eliza, Praia dos Namorados, Vila Bertini e Vila Mariana.

A próxima região a receber o serviço será o Parque Novo Mundo, com duas viaturas atuando simultaneamente para ampliar a cobertura. Nas próximas semanas, os bairros Jardim Primavera e Parque Universitário também serão atendidos. A ação integra a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”.

Desde o início da operação, a nebulização veicular já percorreu 422 quarteirões e alcançou cerca de 20 mil imóveis. As viaturas atuam em áreas mapeadas previamente pelo Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), com aplicação do inseticida durante três dias consecutivos, sempre das 18h às 21h, cobrindo ambos os lados das vias.

Um carro de som acompanha o serviço, orientando os moradores a adotarem cuidados durante a aplicação, como recolher roupas do varal, cobrir alimentos e proteger água e ração de animais de estimação.

“A intensificação das ações é essencial para interromper a cadeia de transmissão, por meio do combate efetivo ao Aedes aegypti. O apoio da população é determinante para o sucesso dessas medidas”, destacou o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges.

“A nebulização é uma ferramenta importante, mas o combate ao mosquito começa dentro de casa. É preciso que toda a comunidade se envolva na eliminação dos criadouros do mosquito”, reforçou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Outras ações além do fumacê

A campanha contra a dengue ainda conta com outras ações que vão desde a mobilização social, passando pelo emprego de novas tecnologias e intersetorialidade.

Um novo material, incluindo cartilha e check-list, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo tem sido utilizado em atividades com professores e alunos.

O município produziu este ano cerca de 200 mil folders, que estão sendo distribuídos à população pelos agentes de controle durante as visitas de casa em casa, bem como nas ações educativas.

Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por equipe multiprofissional, de diversos setores da Saúde, o qual elaborou um Plano de Contingência e Fluxograma para padronizar, controlar e fazer a vigilância dos atendimentos.

O município implementou um sistema online de monitoramento baseado em Inteligência Artificial (IA), que auxilia os profissionais de saúde no acompanhamento dos casos em tempo real.

Para reforçar as ações de monitoramento dos casos, a Prefeitura contratou 24 agentes de promoção de saúde por meio de concurso público. Eles estão atuando no monitoramento de pacientes sintomáticos e na prevenção da dengue nas unidades de saúde, conforme critérios do Plano de Contingência local.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Contingência.

A Prefeitura adquiriu 80 novas poltronas reclináveis para soroterapia venosa, as quais foram distribuídas nas unidades de atenção básica e Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga.

A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – na Praia Azul e São Vito, o atendimento ocorre das 8h às 20h.

