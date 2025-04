Os funcionários públicos municipais de Nova Odessa poderão desfrutar de cinco dias de emenda do feriadão da Páscoa e Tiradentes, que vai desde a Quinta-feira Santa (17), Sexta-Feira Santa (18), sábado (19), domingo (20) e a segunda-feira (21).

A publicação dos pontos facultativos e dias de feriados com folga estendida, tanto para os servidores do Poder Executivo (Prefeitura) quanto do Legislativo (Câmara), ocorreu no início do ano. Devido ao feriado de Tiradentes, a próxima sessão dos vereadores ocorre na terça-feira, dia 22.

1º de abril e nome de prefeito errado

Em publicação de uma portaria recente no Diário Oficial Municipal (DOM) de Nova Odessa, um erro chamou a atenção. No documento redigido em 1º de abril e publicado no dia 2, a Prefeitura colocou “prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza”, ao invés de Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

O equívoco chamou a atenção por serem adversários nas eleições de 2024. O concorrente pelo PSD (Leitinho) derrotou o oponente pelo PL (Bill). A publicação era referente à nomeação de um servidor público. A situação constrangedora foi corrigida em uma errata publicada no próprio dia 2 pelo Departamento de Recursos Humanos. “Onde se lê: BENJAMIN BILL VIEIRA DE SOUZA leia-se: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER”.