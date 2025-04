Funcionário é preso após estuprar paciente no Hospital (deficiente)

Um auxiliar de enfermagem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra um paciente, de 39 anos, na madrugada deste domingo (27), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

O homem de 31 anos foi denunciado por colegas que presenciaram o crime.

Um dos principais hospitais da capital paulista, localizado na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, no bairro Cerqueira Cesar, zona oeste de São Paulo, foi palco de um escândalo sexual, após um funcionário ser flagrado agredindo sexualmente um paciente. A denúncia partiu do próprio hospital.

Flagrado estuprando

A Polícia Civil foi acionada após a equipe do hospital flagrar o auxiliar de enfermagem no ato do abuso. O paciente, de 39 anos, estava internado na unidade de saúde.

O suspeito foi detido no local e conduzido ao 14º DP, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias que levaram ao crime.

O suspeito está à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia, que deve ser realizada nesta segunda-feira (28).

