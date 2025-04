Em assembleia realizada na manhã de terça-feira (22), os colaboradores da Coden Ambiental (empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa) aprovaram a contraproposta apresentada pela empresa ao sindicato dos SSPMANO (Servidores Públicos Municipais). Ela inclui reajuste salarial de 5,48% – percentual equivalente à reposição integral da inflação acumulada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre abril de 2024 a março de 2025. O reajuste vale já a partir dos salários de abril.

Além do reajuste salarial, também faz parte da contraproposta aprovada um aumento de 15% no cartão da cesta básica e da cesta natalina, que passaram de R$ 1.000,00 para R$ 1.150,00.

Alguns benefícios foram reajustados em 10%, como o subsídio ao Plano Médico, que passou de R$ 105,00 para R$ 115,50; o subsídio ao Plano Odontológico, de R$ 57,50 para R$ 63,25; o auxílio Óculos de Grau/Lente/Consulta Oftalmológica, de R$ 227,53 para R$ 260,28; e o auxílio Material Escolar, de R$ 195,00 para R$ 214,50. O Tíquete Alimentação, para quem trabalha em horário de jantar e aos finais de semana, também teve a mesma correção, passando de R$ 26,00 para R$ 28,6.

Outros itens da pauta receberam um aumento de 5,48%, o mesmo percentual do reajuste salarial, como o Sobreaviso, que foi de R$ 796,39 para R$ 840,00, e a bonificação das equipes de Água, Esgoto, Asfalto, Obras e Limpeza, que foi de R$ 219,77 para R$ 231,81. Já o pagamento a título de PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) foi reajustado em 15%, indo de R$ 1.000,00 para R$ 1.150,00.

A novidade do Acordo Coletivo de Trabalho para 2025 foi o acesso à plataforma fitness Gympass (agora Wellhub), ampliando os incentivos para práticas saudáveis e qualidade de vida.

O presidente da Coden, professor Elsio Boccaletto, destacou a importância da valorização dos funcionários. “Este acordo reflete nossa constante busca por formas de melhorar a qualidade de vida daqueles quem constroem diariamente o sucesso da Coden”, concluiu.

A Companhia

Fundada em 1977 como Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa S/A, a empresa de economia mista tem quase a totalidade de suas ações pertencentes à Prefeitura e é responsável desde 1980 pelos serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) prestados aos novaodessenses. Desde 2018, responde também pela Coleta de Resíduos Sólidos (lixo comum).

Graças à inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 – Santo Ângelo e à construção da rede de distribuição da região do Pós-Anhanguera pela Coden em 2023, hoje Nova Odessa atende a 100% da população com abastecimento de água de qualidade, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. A cidade atingiu assim, na atual gestão, a universalização do abastecimento.

Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, e 100% do esgoto coletado é tratado na ETE Quilombo, inaugurada em 2012 e ampliada posteriormente, que utiliza tecnologia holandesa para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes – número superior à população de Nova Odessa. Dessa forma, a cidade tem contribuição praticamente “zero” para a poluição das bacias do Ribeirão Quilombo e do Rio Piracicaba.