Fundo Social de Americana recebe doações de eventos no Teatro Municipal

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu nesta semana 1.118,6 quilos de alimentos arrecadados em eventos realizados no Teatro Municipal Lulu Benencase. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A arrecadação inclui 54 litros de leite do concerto da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, 700 litros de leite da apresentação da Orquestra Filarmônica do SENAI e 363,7 quilos de alimentos do stand-up do Padre Patrick.

A coordenadora do Fundo Social, Tamara Cury, agradeceu à Secretaria de Cultura e Turismo e ao público que colaborou com as doações, em nome da presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli.

“Agradecemos à Secretaria de Cultura e Turismo pela parceria e a todas as pessoas que levaram suas doações ao Teatro Municipal, num ato de solidariedade que irá ajudar muitas famílias que precisam e contam com esses alimentos para colocar na mesa”, afirmou.

Como ajudar o Fundo Social

Quem desejar contribuir pode encaminhar doações diretamente ao Fundo Social, localizado na Rua das Poncianas, nº 930B, Jardim Glória. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-4772.

Mais notícias da cidade e região