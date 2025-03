O Fundo Social de Solidariedade de Americana está pedindo à população a doação de arroz, feijão, farinha de trigo e macarrão para complementar as cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Os itens solicitados estão em falta no estoque do órgão, que monta cerca de 300 kits de alimentos ao mês.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre a ação de arrecadação para a montagem dos kits. “O Fundo Social tem o trabalho permanente de montagem das cestas para as famílias que mais precisam e dependem dos alimentos. As doações solicitadas vão compor estes kits para que ninguém fique sem alimento na mesa. Por isso, solicitamos às empresas e à população que ajudem neste ato de solidariedade em prol dessas famílias, complementando essa demanda do município para que possamos atender a população que se encontra em situação de vulnerabilidade”, reforçou Lionela.

As empresas e as pessoas que puderem ajudar podem levar as doações até a sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, nº 930B, no Jardim Glória. O órgão funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h. Para mais informações, o telefone é (19) 3405-4772.